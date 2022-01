Stand: 28.01.2022 16:50 Uhr Osnabrück: Triebwagen erfasst Auto an Bahnübergang

In Osnabrück hat am Freitagmittag ein Triebwagen an einem Bahnübergang ein Auto erfasst. Nach Angaben einer Polizeisprecherin erlitt der 22-jährige Fahrer bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann habe mit seinem Pkw die Gleise passieren wollen, als der Triebwagen kam, hieß es. Weitere Details über den Unfall waren zunächst nicht bekannt.

VIDEO: Osnabrück: Auto kollidiert mit Triebwagen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.01.2022 | 06:30 Uhr