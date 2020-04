Stand: 16.04.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Landkreis nimmt Flüchtlingskinder auf

Die ersten Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern sollen zunächst im Landkreis Osnabrück untergebracht werden. Wie die "NOZ" berichtete, sollen 58 unbegleitete Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre in einer Einrichtung im Landkreis untergebracht werden. Wo genau diese liegt, bleibe aus Schutzgründen geheim, hieß es. Die unbegleiteten Geflüchteten sollen am Sonnabend auf dem Flughafen Hannover landen und bleiben dann vorsorglich für 14 Tage in zentraler Corona-Quarantäne. Dort werden sie medizinisch und psychologisch betreut.

Videos 00:44 NDR Info Niedersachsen nimmt 50 Flüchtlingskinder auf NDR Info Niedersachsen nimmt 50 geflüchtete Kinder auf, die bisher auf der griechischen Insel Lesbos festsaßen. Sie kommen für 14 Tage in Quarantäne und werden dann auf die Bundesländer verteilt. Video (00:44 min)

Nach der Quarantäne zu Verwandten

Das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium, das von 53 Minderjährigen spricht, teilte am Donnerstag mit, dass die Kinder vor dem Abflug in Athen einen Medizincheck bekommen haben. Es seien bislang keine gesundheitlichen Einschränkungen festgestellt worden. Desweiteren heißt es, dass etwa 20 von ihnen Verwandte in Deutschland hätten und im Anschluss an die Quarantänezeit von den entsprechenden Kommunen aufgenommen würden. Die übrigen blieben in Niedersachsen. "Wir werden jetzt erst einmal alles dafür tun, dass die Kinder hier in einem geschützten Rahmen zur Ruhe kommen können und medizinisch so versorgt werden, wie es nach ihren Strapazen erforderlich ist", sagte Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Pistorius kündigt weitere Aufnahmen in Niedersachsen an

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich vor sechs Monaten die Zustände in einem Lager bei Moria auf der griechischen Insel Lesbos angesehen und sich anschließend für eine zügige Evakuierung der Minderjährigen engagiert. Pistorius sagte der Zeitung, er freue sich, "dass diese Gruppe kommt und wir sie in Niedersachsen unterbringen, bis sie weiter verteilt werden". Er kündigte in der Zeitung an, dass weitere Kinder und Jugendliche nach Niedersachsen kommen sollen. "Alle sind sich einige, dass das nur der Anfang sein kann. Die nächste Gruppe muss folgen", sagte Pistorius. Alle Aufnahmen werden über den Flughafen Hannover abgewickelt.

Caritas bietet Unterstützung bei der Betreuung an

Die Caritas bot ihre Hilfe bei der Betreuung der am Wochenende eintreffenden Neuankömmlinge an. "Wir wollen den Kindern und Jugendlichen in Deutschland beistehen", sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Der Verband befinde sich in enger Abstimmung mit niedersächsischen Behörden. Am Mittwoch waren erste Kinder und Jugendliche aus dem Lager auf Lesbos von der Caritas in Luxemburg in Empfang genommen worden.

