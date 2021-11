Stand: 04.11.2021 17:22 Uhr Osnabrück: Ertappte Einbrecher geben sich als Polizisten aus

Die Osnabrücker Polizei fahndet nach Einbrechern, die sich zusätzlich als Polizisten ausgegeben haben. Sie durchwühlten den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag eine Wohnung. Als die beiden Männer wieder nach draußen gingen, kam ihnen die 80-jährige Bewohnerin entgegen. Die beiden Täter gaben sich als Polizisten aus, die gerade den Einbruch in ihrer Wohnung aufnehmen wollten. Sie zogen sich Handschuhe an und gingen mit der Frau erneut ins Haus. Anschließend verschwanden sie mit Wertgegenständen, Bargeld und Schmuck. Der Wert der Beute liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.11.2021 | 06:30 Uhr