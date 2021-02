Osnabrück: 210 Corona-Fälle im Eiswerk Froneri Stand: 16.02.2021 13:57 Uhr Beim Speiseeis-Hersteller Froneri in Osnabrück steigen die Zahlen der mit Corona infizierten Mitarbeitenden auf mindestens 210. Rund 600 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Man sei erleichtert, dass nach bisherigen Erkenntnissen niemand schwerwiegend erkrankt sei. "Bislang haben wir milde oder leichte Verläufe zu verzeichnen", sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen gegenüber NDR.de. "Wir sind aber weiterhin alarmiert, weil bei mindestens zwei Betroffenen die britische Mutation aufgetreten ist." Wie das Virus in das Unternehmen gekommen ist, werde derzeit untersucht. "Das ist eine zentrale Frage. Es ist aber noch zu früh, um etwas über die Herkunft zu sagen", so Jürgensen. Die Gesundheitsbehörden verfolgten die Kontakte der Infizierten in Kooperation mit dem Unternehmen intensiv nach.

Eiswerk bis mindestens 26. Februar geschlossen

Die ersten Fälle waren in der vergangenen Woche festgestellt worden. Daraufhin hatte Froneri die Produktion gestoppt und ein Testzentrum eingerichtet. Am Sonnabend sei das Werk desinfiziert worden, sagte Stadtsprecher Jürgensen. Das Unternehmen selbst sprach von einer "pfeilschnellen Ansteckungswirkung, die den Standort voll erwischt" habe. Das Eiswerk bleibt mindestens bis zum 26. Februar geschlossen. Bei Froneri arbeiten rund 850 Menschen. Ein Teil von ihnen befindet sich in Homeoffice, Elternzeit und ist krankgeschrieben. Diese Mitarbeitenden sind von der Quarantäne ausgenommen.

