Stand: 28.10.2022 09:37 Uhr Nur Gasspeicher in Rehden verfehlt 95-Prozent-Ziel

Europas größter Gasspeicher in Rehden (Landkreis Diepholz) wird vermutlich nicht pünktlich zum 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein – als einziger in Deutschland. Davon geht der Branchenverband Initiative Energien Speichern aus. Der Geschäftsführer des Speicherverbandes, Sebastian Bleschke, sieht dafür technische Gründe. Zuletzt war der Speicher in Rehden zu fast 90 Prozent gefüllt. Den Zielfüllstand von 95 Prozent zum 1. November schreibt das Energiewirtschaftsgesetz vor.

VIDEO: Ein Besuch bei Europas größtem Gasspeicher (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas