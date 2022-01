Stand: 01.01.2022 09:35 Uhr Notarztwagen im Einsatz erfasst Fußgänger - Mann stirbt

In Meppen (Landkreis Emsland) ist ein Mann in der Silvesternacht von einem Notarztwagen überfahren worden. Der Fußgänger wurde tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen auf einer Einsatzfahrt und mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Der Fußgänger habe plötzlich auf der Straße gestanden. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle.

