Niederlande führen Maskenpflicht wieder ein Stand: 05.11.2021 14:45 Uhr In Niedersachsens Nordwesten steigt die Zahl der Corona-Infizierten stellenweise rasant. Noch dramatischer ist die Lage in den benachbarten Niederlanden. Dort werden jetzt die Regeln verschärft.

Das betrifft auch Urlauberinnen und Urlauber aus dem Grenzgebiet. Die niederländischen Innenstädte sind sehr beliebt und Besuchende aus Deutschland konnten dort in den vergangenen Wochen ohne Maske und mit deutlich weniger Auflagen unterwegs sein als im eigenen Land. Das sieht von Sonnabend an anders aus: Die Niederlande führen wegen der steigenden Infektionszahlen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 die Maskenpflicht wieder ein.

3G: Gelber Impfpass gilt nicht in den Niederlanden

Unter anderem in Supermärkten und anderen Geschäften sowie in Freitzeitparks muss wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ansonsten gilt fast überall die 3G-Regel. In den Niederlanden wird auch eine App genutzt, die CoronaCheck-App. Bei Gästen aus Deutschland wird die CovPass-App akzeptiert, der gelbe Impfpass aber nicht. Bei Genesenen darf der entsprechende Nachweis nicht jünger als elf und nicht älter als 180 Tage sein. Und für die negativ Getesteten gilt: Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

