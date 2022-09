Stand: 09.09.2022 12:49 Uhr Neuer Fall von Geflügelpest im Emsland

Im Landkreis Emsland gibt es einen weiteren Fall von Geflügelpest. Der betroffene Stall in Twist liegt in der Nähe des Betriebs in Haren, in dem das Virus vor gut einer Woche nachgewiesen worden war. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Rund 19.000 Puten müssten jetzt getötet werden. Seit Ende Juli wurden in der Region nun insgesamt in acht Betrieben Ausbrüche der Geflügelpest gemeldet, unter anderem in Dinklage, in Menslage und in Laar. Niedersachsenweit wurden in den vergangenen zwei Monaten mehr als 600.000 Tiere getötet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Massentierhaltung Landwirtschaft