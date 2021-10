Stand: 30.10.2021 11:27 Uhr Neuenhaus: 28-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

In Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist eine 28-jährige Beifahrerin am Freitagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, saß sie in einem Auto, das von der Straße abkam, einen Baum berührte und sich dann überschlug. Wie es zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt.

