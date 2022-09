Stand: 09.09.2022 10:41 Uhr Nach Stromausfall in Raffinerie: Gas verbrennt weiter ungenutzt

Nach einem Stromausfall in der Raffinerie Lingen im Emsland werden noch immer große Mengen Gas ungenutzt verbrannt. Das anfallende Gas in der Raffinerie könne nicht verarbeitet werden und müsse aus Sicherheitsgründen abgefackelt werden, hieß es. Ein Sprecher des Betreibers BP geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Anfang kommender Woche nicht mehr nötig sein wird. Gefahr für Anwohnende besteht offenbar nicht: Eine Spezialeinheit der Feuerwehr hatte bereits am vergangenen Wochenende die Luft auf Gefahrenstoffe überprüft und keine gefunden. Grund für den Stromausfall war nach Angaben von BP ein Schaden an einem Leistungstrafo im internen Stromnetz.

