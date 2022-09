Stand: 03.09.2022 11:36 Uhr Stromausfall in Raffinerie Lingen: Gas brennt ungenutzt ab

Wegen eines Stromausfalls in der Raffinerie Lingen (Landkreis Emsland) ist am Freitagabend Gas ungenutzt verbrannt. Das teilte ein Sprecher des Betreibers BP mit. Demnach gab es einen Schaden an einem Leistungstrafo im internen Stromnetz. Das Schutzsystem habe daraufhin Teile der Raffinerie gesichert heruntergefahren, deshalb habe das anfallende Gas nicht verarbeitet werden können und sei über die Fackelanlage verbrannt, so der Sprecher. Der Schaden sei in der Nacht behoben und die Raffinerie Lingen wieder angefahren worden. Bis sie wieder im Normalbetrieb laufe, könne es in den kommenden Tagen zu einem erhöhten Fackelschein über der Raffinerie sowie Lärm- und Geruchsemissionen kommen, sagte der BP-Sprecher.

