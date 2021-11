Nach Engpass: Erdgasspeicher in Rehden wird langsam voller Stand: 09.11.2021 20:47 Uhr Der größte Erdgasspeicher Europas in Rehden (Landkreis Diepholz) wird langsam befüllt. Das geht aus Informationen der Initiative Erdgasspeicher e.V. hervor.

Seit Sonnabend würde die Gazprom-Gruppe in Rehden wieder Gas speichern - "wenn auch auf niedrigem Niveau", sagte Geschäftsführer Sebastian Bleschke dem "Handelsblatt". Der Speicher war in den vergangenen Wochen fast leer. Daraufhin gab es Kritik, die geringen Vorräte seien eine Ursache für die hohen Gaspreise. Auch der Gasspeicher Jemgum (Landkreis Leer) werde derzeit "stark befüllt", so Bleschke. Im September war dieser früheren Angaben zufolge zu knapp zwei Drittel gefüllt. 2020 seien es um dieselbe Zeit mehr als 90 Prozent gewesen.

Auch Landwirte betroffen

Im Oktober waren die Energiepreise für Haushalte erneut auf einen Rekordstand geklettert. Mehrere Unternehmen aus Niedersachsen beklagten aufgrund der Entwicklung drohende Produktionseinschränkungen. Auch Landwirte sind betroffen: Weil viele Düngemittel-Hersteller ihre Werke geschlossen haben, ist Stickstoff-Dünger knapp und sehr teuer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.11.2021 | 06:30 Uhr