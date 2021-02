Stand: 11.02.2021 09:32 Uhr NABU: Keine Corona-Gefahr durch heimische Fledermäuse

Der NABU Emsland/Grafschaft Bentheim hat darauf hingewiesen, dass heimische Fledermäuse kein Corona übertragen. Bei den Fledermäuse in der Region handelt es sich demnach um andere Arten als in China. Dort soll die Übertragung des Coronavirus von Fledermäusen in Wuhan ausgegangen sein. Der NABU appelliert an Hausbesitzer, die gefährdeten und streng geschützten Fledermausarten weiter in ihre Häuser zu lassen.

