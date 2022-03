Mord im Klosterwald: Lebenslange Haftstrafe für Angeklagten Stand: 17.03.2022 10:17 Uhr Das Osnabrücker Landgericht hat einen 54-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Es ist das dritte Urteil im sogenannten Klostermord-Prozess.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Jahr 2015 eine Studentin im Klosterwald von Rehburg-Loccum vergewaltigt und anschließend getötet hat. Der Mann war bereits zuvor wegen mehrerer Sexualstraftaten verurteilt worden. Er saß zum Tatzeitpunkt im Maßregelvollzug in Rehburg-Loccum ein. Am Tattag hatte er unbegleiteten Freigang. Die Studentin wurde Tage später von ihrem Vater tot aufgefunden.

Videos 3 Min Klosterwald: Dritter Prozess um getötete Studentin Angeklagt ist ein verurteilter Vergewaltiger, der auf einem Freigang im September 2015 eine Studentin vergewaltigt und getötet haben soll. (08.09.2021) 3 Min

Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Freiheitsstrafe

In der Anklage warf die Staatsanwältin dem 54-Jährigen vor, er habe "zur Befriedigung des Geschlechtstriebs" und aus anderen niedrigen Beweggründen gemordet. In ihrem Plädoyer beantragte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und die Anordnung einer Sicherungsverwahrung. Die Vertreter der Nebenklage schlossen sich an. Die Verteidigung beantragte dagegen, den Angeklagten freizusprechen. Es sei nicht zweifelsfrei zu belegen, dass der 54-Jährige der Täter sei.

Erst Haftstrafe, dann Freispruch

Im ersten Prozess vor dem Landgericht Verden war der Mann 2017 wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dagegen legten die Angehörigen des Opfers Revision ein: Sie wollten eine Verurteilung wegen Mordes. Ein zweiter Prozess in Verden endete 2019 überraschend mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die Angehörigen legten daraufhin erfolgreich Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Dieser hob den Freispruch auf und der Fall wurde nach Osnabrück verwiesen.

