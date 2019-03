Stand: 13.03.2019 14:18 Uhr

Missbrauch: Täter sollen Opfer entschädigen

Auf der noch bis morgen dauernden Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Lingen steht der Umgang der Katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen im Mittelpunkt. Am Mittag berichtete der Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann über den aktuellen Stand der Aufarbeitung. In einem Pressegespräch kündigte er diverse Maßnahmen an. Unter anderem sollen die Täter im Rahmen der Anerkennungszahlen selbst zur Kasse gebeten werden.

Bischöfe wollen Missbrauchsfälle besser aufklären NDR//Aktuell - 13.03.2019 14:00 Uhr Am dritten Tag der Bischofskonferenz in Lingen steht die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Fokus. Neue Kriterien und Standards sollen bei der Aufklärung helfen.







Täter sollen auch finanziell büßen

"Wo immer möglich, sollen die Verantwortlichen des Missbrauchs auch finanziell die Verantwortung übernehmen", so Ackermann. Die Umsetzbarkeit in der Realität sei allerdings eine schwierige Frage, räumte er ein. Denkbar sei zum Beispiel, das Geld den Tätern vom Gehalt abzuziehen. Diesen Vorschlag hatte Ende Februar bereits Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode gemacht. Bislang seien rund 1.900 Anträge von Opfern bei der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS) eingegangen, sagte Ackermann. Derzeit bekommen sie in der Regel bis zu 5.000 Euro. Opferverbände kritisieren das als zu wenig.

Anlaufstellen mit unabhängigem Personal

Ein weiterer wichtiger Punkt sei laut Ackermann die Einrichtung von dezentralen, unabhängigen Anlaufstellen für Betroffene in den Bistümer. In den meisten Diözesen sei dies bereits gegeben, betonte der Bischof. Lediglich in fünf Bistümer bestehe noch Nachholbedarf. Um welche es sich dabei handelt, konnte Ackermann auf Nachfrage nicht sagen. Als weitere geplante Maßnahmen kündigte er einen Leitfaden zur Aufarbeitung des Missbrauchs sowie eine Standardisierung der Personalakten von Priestern an. Außerdem solle ein Monitoring eingerichtet werden.

Bischöfe wollen Konzept vorlegen

Bei der noch bis morgen laufenden Vollversammlung der Bischöfe beschäftigen sich insgesamt 67 Orts- und Weihbischöfe aus 27 Diözesen mit dem lange tabuisierten Thema. Eine entscheidende Frage ist dabei, wie sexueller Missbrauch künftig verhindert werden kann. Laut Kardinal Reinhard Marx müsse sich die Katholische Kirche zudem fragen, ob die Opfer bislang in angemessenem Maß Anerkennung gefunden hätten.

Studie geht von sechsstelliger Opferzahl aus

Laut einer aktuellen Studie der Universität Ulm ist die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in den Kirchen in Deutschland deutlich höher ist als bislang angenommen. Die Untersuchung geht von rund 114.000 Opfern katholischer Priester aus - und noch einmal so vielen durch evangelische Pfarrer und Kirchenmitarbeiter.

