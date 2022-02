Stand: 04.02.2022 17:01 Uhr Meyer Werft: Verzögerungen beim Bau der "Disney Wish"

Die Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) wird das Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" offenbar später abliefern als vereinbart. Das gab Thomas Mazloum, Präsident der Reederei Disney Cruise Line, in einer Videobotschaft bekannt. Die Meyer Werft bestätigte eine Verzögerung von sechs Wochen und nannte die Omikron-Variante des Coronavirus als Grund. Ursprünglich sollte das Schiff Ende April übergeben werden. Ob es auch zu Verzögerungen bei der ursprünglich zum Jahresende geplanten "Arvia" für die britische Reederei P&O kommen wird, ist noch unklar. Erst am Mittwoch wurde seitens des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums bekannt, dass die Meyer Werft 14 Millionen Euro Härtefallhilfe des Bundes und des Landes Niedersachsen erhalten wird.

