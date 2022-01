Stand: 07.01.2022 12:14 Uhr Meyer Werft: Betriebsrats-Chef will in die Landespolitik

Der Betriebsratsvorsitzende der Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) könnte künftig auch in der Landespolitik mitmischen. Das teilte Nico Bloem der Belegschaft am Freitag in einem Schreiben mit. Weil die derzeitige SPD-Landtagsabgeordnete Johanne Modder nicht mehr für den Landtag kandidieren wolle, sei er als Nachfolger angesprochen worden, so Bloem. Er habe sich nach langem Nachdenken für eine Kandidatur bei der Landtagswahl im Oktober entschieden, so Bloem. Er wolle sich auf politischer Landesebene für die Interessen aller Arbeitnehmer einsetzen und für den Erhalt der Stammbelegschaft der Meyer Werft kämpfen. Dort stehen im März Betriebsratswahlen an. Bloem will erneut als Vorsitzender kandidieren. Bei einer Wahl in den Landtag will er rechtlich prüfen, ob er weiter im Betriebsrat bleiben kann.

07.01.2022