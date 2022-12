Stand: 20.12.2022 07:21 Uhr Meppener Weihnachtsmarkt ist so erfolgreich wie nie zuvor

Nach Angaben der Stadt haben in den ersten drei Wochen rund 260.000 Menschen den Markt besucht. Das seien rund 20 Prozent mehr als in den ersten drei Wochen 2019 – vor der Corona-Pandemie. Allein die Einnahmen aus der Eisbahn sind demnach um 31 Prozent gestiegen. 85 Schulklassen haben die Eisbahn reserviert. Sie ist damit ausgebucht. Der Weihnachtsmarkt in Meppen ist noch bis zum 29. Dezember geöffnet.

