Stand: 05.10.2020 17:12 Uhr Meppen: Kreistag spricht sich gegen Atommüll-Endlager aus

Der Kreistag in Meppen hat sich einstimmig gegen ein mögliches Endlager für Atommüll im Emsland ausgesprochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Außerdem wurde die Verwaltung damit beauftragt, ein offenes emsländisches Begleitforum Endlagersuche zu organisieren. Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) hatte vorab deutlich gemacht, dass das Emsland für ein Endlager nicht zu Verfügung stehe. Im Zwischenbericht für Teilgebiete werden unter anderem Salzstöcke in Lathen, Wahn und Börger als mögliche Standorte benannt. Der Landkreis will zur nächsten Umweltausschusssitzung einen Vertreter der Bundesgesellschaft für Endlagersuche einladen.

