Meppen: Entlaufenes Pferd wird von Auto erfasst und getötet

Ein frei laufendes Pferd hat am Mittwochabend in Meppen (Landkreis Emsland) einen Verkehrsunfall verursacht. Das Tier wurde von einem Auto erfasst und getötet. Die 30-jährige Fahrerin blieb unverletzt, das Auto wurde stark beschädigt. Das Pferd war nach Angaben einer Polizeisprecherin mutmaßlich am Mittwochabend von einer Weide ausgebrochen und auf die Straße gelaufen. Die Halterin des Pferdes sei informiert worden und habe sich um den Transport des toten Tieres gekümmert.

VIDEO: Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.01.2022 | 08:30 Uhr