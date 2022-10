Stand: 26.10.2022 20:16 Uhr Melle: Pedelec-Fahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmittag kam es in Melle im Stadtteil Buer (Landkreis Osnabrück) an einem Kreisel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger in seinem Pkw übersah laut Polizeiangaben beim Verlassen eines Kreisverkehrs eine 45-Jährige, die mit ihrem Pedelec einen Radweg befuhr. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 50-Jährige die Pedelec-Fahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht sehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Für die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

