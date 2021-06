Mehrere Corona-Infektionen an Schulen im Landkreis Vechta Stand: 11.06.2021 09:55 Uhr Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse müssen im Landkreis Vechta ab Montag im Unterricht wieder Maske tragen. Der Grund: An mehreren Schulen häufen sich die Corona-Infektionen.

In den vergangenen Tagen sei es im Schulbereich vermehrt zu Infektionsfällen gekommen, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Unter den acht gemeldeten Neuinfizierten seien fünf Schülerinnen und Schüler gewesen: zwei weitere Schüler des Allgemeinen Gymnasiums Lohne, eine Schülerin des Kolleg St. Thomas Vechta und jeweils ein Schüler des Gymnasiums Antonianum Vechta sowie der Oberschule Dinklage, so der Landkreis in einer Mitteilung. Die engen Kontaktpersonen würden nun ermittelt und vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt.

Landkreis: Am besten ab sofort im Unterricht wieder Maske tragen

Um Neuinfektionen zu verhindern und anstehende Prüfungen weiterhin zu ermöglichen, müssen Schüler der Sekundarstufe 1 und 2 deshalb während des Unterrichts wieder durchgehend eine medizinische Maske tragen. Der Landkreis erlässt dafür eine Allgemeinverfügung, die am kommenden Montag in Kraft tritt. Die Behörde appellierte jedoch an die Schülerinnen und Schüler, auch schon heute ihre Masken im Unterricht aufzubehalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.06.2021 | 07:30 Uhr