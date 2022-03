Stand: 01.03.2022 15:04 Uhr Mann mit Messer attackiert: 21-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach einer Messerattacke auf einen 34-Jährigen ist ein 21-jähriger Mann dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Beschuldigte und sein Opfer seien in der Nacht zu Sonntag vor einem Osnabrücker Lokal zunächst verbal aneinandergeraten, dann hätte der Jüngere ein Messer gezogen und den 34-Jährigen damit schwer verletzt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Das Opfer schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.03.2022 | 15:00 Uhr