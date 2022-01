Mann mit 60 Kilogramm Haschisch im Auto erwischt Stand: 24.01.2022 14:58 Uhr Beamten der Bundespolizei ist an der deutsch-niederländischen Grenze ein Fahndungserfolg gegen internationale Drogenschmuggler gelungen. Das hat die Behörde mitgeteilt.

Bundespolizisten nahmen demnach am vergangenen Freitag einen 29-jährigen Drogenschmuggler fest. Bei einer Routinekontrolle des Grenzverkehrs zu den Niederlanden hatten die Beamten das Auto zuvor nach eigenen Angaben heraus gesiebt. Der Mann war über die Autobahn A280 nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder rund 60 Kilogramm Haschisch im Wert von mehr als einer halben Millionen Euro - säuberlich portioniert in 60 Päckchen, die laut Polizei in einem "fachmännisch eingebautem Versteck" verstaut werden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Fahrer hatte auch Crystal Meth dabei

Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim beurteilte die Aktion als "außerordentlichen Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität." Es sei verhindert worden, dass Haschisch mit einem Straßenhandelspreis von rund 575.000 Euro in den illegalen Drogenhandel gelangt. Bei dem 29-Jährigen wurde zusätzlich eine Kleinstmenge Crystal Meth gefunden, die laut den Beamten wohl dem Eigenkonsum diente.

