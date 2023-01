Stand: 31.01.2023 22:00 Uhr Pianist Lukas Sternath mit Osnabrücker Musikpreis ausgezeichnet

Der Osnabrücker Musikpreis ist am Montagabend an den Pianisten Lukas Sternath verliehen worden. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. Der 21-Jährige hatte beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München den ersten Preis erhalten. Außerdem erhielt Sternath den Publikumspreis. In Osnabrück spielt er mit dem Osnabrücker Symphonieorchester. Für das Konzert in der Stadthalle hat Sternath sich das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven ausgesucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Regional Osnabrück | 30.01.2023 | 08:30 Uhr