Lkw verliert Tonnen an Speisesalz - langer Stau auf A1

Ein Auffahrunfall zweier Lkw hat am Dienstagabend für massive Verkehrsbehinderungen auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) gesorgt. Die Kollision an einem Stauende nach einer Baustelle endete zwar ohne Verletzte, allerdings verlor der verursachende Lkw eines 48-Jährigen in der Folge einen Großteil seiner Ladung. Dabei handelte sich um mehrere Tonnen in Säcke gepacktes Kochsalz. Die A1 musste daher in Richtung Bremen zeitweise gesperrt werden. Auch am Abend dauerte die Bergung der Salzsäcke und Lkw sowie die Reinigung der Fahrbahn noch an. Auf der A1 stauten sich die Fahrzeuge kilometerlang.

