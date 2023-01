Stand: 24.01.2023 14:45 Uhr Lingen: Aktivisten wollen Atomkraftwerk Emsland blockieren

Aus Protest gegen eine mögliche weitere Laufzeitverlängerung wollen Klimaaktivistinnen und -aktivisten am kommenden Sonntag das Atomkraftwerk Emsland blockieren. Der Reaktor sei gerade erst heruntergefahren worden, damit Brennelemente umgesteckt werden könnten, sagte Clara Tempel von der Initiative "Runterfahren". Das sei ein guter Anlass, "ihn gar nicht wieder hochzufahren". Erst am vergangenen Sonnabend hatten Atomkraftgegner in Lingen demonstriert. Das AKW Emsland hätte eigentlich zum Jahreswechsel abgeschaltet werden sollen. Mit Blick auf eventuelle Engpässe bei der Energieversorgung hatte die Bundesregierung jedoch beschlossen, dass der Meiler - genauso wie Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - bis Mitte April am Netz bleiben sollen. Alle drei AKW seien in den 1980er-Jahren gebaute "Alt-Reaktoren, die den aktuell geforderten Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechen", kritisierte Tempel. Die letzten größeren Sicherheitsprüfungen hätten 2009 stattgefunden. Wegen der geplanten Abschaltung sei der eigentlich vorgeschriebene zehnjährige Turnus ausgesetzt worden. "Wir sind nicht bereit, dieses Risiko länger zu tragen und stellen uns entschieden quer."

