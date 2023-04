Stand: 12.04.2023 16:06 Uhr Kollision mit Fahrzeugtür: Paketbote übersieht Radfahrerin

Am Mittwoch ist es in Osnabrück zu einem sogenannten Dooring-Unfall gekommen, bei dem eine 27-jährige Radfahrerin und ein einjähriges Kind verletzt wurden. Die Frau war laut Polizei mit ihrem Pedelec und einem Fahrradanhänger, in dem ein einjähriger Junge saß, auf einer Straße unterwegs - auf dieser hatte auch ein Paketbote mit seinem Transporter gehalten. Als der 52-jährige Mann die Tür seines Transporters öffnete, übersah er die heranfahrende Frau auf ihrem Fahrrad. Die 27-Jährige kollidierte nach Angaben der Polizei mit der Tür des Fahrzeuges und stürzte von ihrem Fahrrad, wobei sie schwer verletzt wurde. Auch der einjährige Junge wurde bei dem Unfall verletzt. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Paketboten wegen fahrlässiger Körperverletzung.

VIDEO: Osnabrück: Radfahrerin mit Kind schwer verletzt (1 Min)

