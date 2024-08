Stand: 12.08.2024 09:50 Uhr Heimliche Nacktbilder und Vergewaltigung? Zwei Männer vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück müssen sich ab heute zwei 23-jährige Männer unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Einer der beiden Angeklagten soll zunächst im Dezember 2021 in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) eine nur in Unterwäsche gekleidete Frau heimlich fotografiert haben, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts. Anschließend soll er die Bilder an den anderen Angeklagten geschickt haben. Im März 2022 soll der Mann erneut auf diese Art Fotos von der Frau gemacht und an weitere Männer gesandt haben. Im Oktober 2022 sollen dann beide Angeklagten bei der Frau aufgetaucht sein. Einer der beiden Angeklagten soll ihr gegenüber gewalttätig geworden sein und sie vergewaltigt haben. Der andere Mann soll dabei zugesehen und ein Video von der Tat erstellt haben. Auch dieses Video soll weiterverbreitet worden sein.

