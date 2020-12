Grafschaft Bentheim: Video zeigt Quälerei von Schweinen Stand: 21.12.2020 15:24 Uhr Im Landkreis Grafschaft Bentheim gibt es offenbar erneut Fälle von Tierquälerei in der Schweinehaltung: Das zeigen Videoaufnahmen, die das Deutsche Tierschutzbüro veröffentlicht hat.

Zu sehen ist, wie ein Landwirt und sein Helfer die Tiere brutal mit dem Nacken auf die Kanten einer Stallbucht schleudern. Das seien unsachgemäße und gesetzeswidrige Nottötungen von Schweinen, so die Tierschutzorganisation am Montag. Außerdem sehe man stark verdreckte Schweinebuchten und Tiere mit blutenden Wunden und Verletzungen. "Die versteckten Aufnahmen zeigen sehr deutlich, dass die Tiere nach dem Schlag noch regelrecht nach Luft schnappen, doch geholfen wird ihnen nicht, das ist reinste Tierquälerei", sagte Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Tierschutzbüros.

VIDEO: Versteckte Kamera zeigt qualvolle Tötungen in Schweinemast (3 Min)

Erschütternde Bilder

Dieses Verhalten sei ganz klar verboten, betont der Kreisveterinär des Landkreises, Hermann Kramer. Die Tiere erlitten Schmerzen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals Bilder so erschüttert haben wie diese", sagte Kramer weiter. Wenn Landwirte selber Tiere nottöten wollten, müssten sie das sachgerecht machen. Wer das nicht könne, so Kramer weiter, müsse das Experten überlassen. So gebe es in der Grafschaft auch Metzger, die im Notfall Tiere fachgerecht töteten.

Bis zu drei Jahre Haft könnten drohen

Der Staatsanwaltschaft Oldenburg lagen am Montag noch keine Strafanzeige und auch noch keine Videoaufnahmen vor, so ein Sprecher. Man gehe aber davon aus, dass das noch geschehen werde. Aufgrund der Bilder bestehe in diesen Fällen der Anfangsverdacht von Straftaten im Sinne des Tierschutzgesetzes, die mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden können.

Bereits der dritte Fall

In der Grafschaft ist das bereits der dritte Fall mit ähnlichen Tierschutzverstößen. Erst Anfang Dezember wurden zwei Fälle öffentlich, die ebenfalls aufgezeichnete Misshandlungen an Schweinen zeigten. Die beiden Landwirte hatten die unsachgemäßen Nottötungen danach zugegeben. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Barbara Otte-Kinast (CDU) nannte die Aufnahmen aus dem Stall erschreckend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.12.2020 | 17:00 Uhr