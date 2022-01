Gewalt in Kinderkurheimen: Zwischenbericht veröffentlicht Stand: 26.01.2022 12:54 Uhr Immer wieder berichten Erwachsene von Gewalt, die sie als Kind in Kurheimen erfahren haben. Beschuldigt wurden auch die Thuiner Franziskanerinnen. Der Orden hat nun eine erste Dokumentation vorgelegt.

Die Vorwürfe betreffen drei Heime des katholischen Ordens im Bistum Osnabrück, darunter eine Einrichtung auf Borkum. "Wir halten die Schilderungen der früheren Kinder für wahr", sagte die Generaloberin des Ordens, Schwester Maria Cordis Reiker. Es geht um Vorfälle, die sich zwischen 1970 und 1990 abgespielt haben sollen. Die heute Erwachsenen erinnern sich an Übergriffe, harte Strafen auch bei Nichtigkeiten, Misshandlung und berichten teils auch von sexualisierter Gewalt.

Teils habe ein "rauer Ton" geherrscht

Geschrieben hat die Dokumentation die Leiterin der Diözesanbibliothek des Bistums Osnabrück, Christine Möller. Sie hat auch mit damals beteiligten Ordensschwestern gesprochen. Diese berichteten von einem "rauen Ton", der in den Kurheimen bisweilen geherrscht habe. Dass Kinder aber etwa gezwungen worden seien, ihr eigenes Erbrochenes zu essen, habe eine befragte Schwester von sich gewiesen. In einem Fall wurden Vorwürfe gegen einen früheren Erzieher wegen sexualisierter Gewalt erhoben. Der Orden erstattete Anzeige. Das Verfahren sei aber eingestellt worden, so Schwester Maria Cordis Reiker.

Betroffene können sich weiter melden

Der Zwischenbericht des Ordens soll ein Anfang sein, die Fälle aufzuarbeiten. "Wir wollen den Kindern eine Stimme geben, damit sie nach langer Zeit gehört werden", sagte die Generaloberin. Sie forderte Zeitzeuginnen und -Zeugen sowie mögliche weitere Betroffene auf, sich zu melden.

