Stand: 14.01.2022 08:15 Uhr Gestohlene Uhren und Schmuckstücke - Polizei sucht Besitzer

Die Polizei in Dissen (Landkreis Osnabrück) hat zahlreiche gestohlene Uhren und Schmuckstücke sichergestellt und weiß bei einigen nicht, wem sie gehören. Die Beamten haben zahlreiche Bilder veröffentlicht. Wer bestohlen wurde, kann sich bei den Beamten in Dissen unter der Telefonnummer (05421) 92 13 90 melden und hoffen, dass er seinen Schmuck wiederbekommt. Die Polizei hat bereits Ende Oktober die Wohnung und andere Aufenthaltsorte eines 40-jährigen Drogen-Konsumenten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht und dabei das Diebesgut sichergestellt.

