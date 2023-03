Stand: 17.03.2023 10:05 Uhr Gericht: Kein verkaufsoffener Sonntag in Wallenhorst

In der Gemeinde Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) wird es an diesem Wochenende keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das hat das Verwaltungsgericht Osnabrück am Donnerstag entschieden. Damit entsprach das Gericht einem Eilantrag der Gewerkschaft ver.di. Die hatte argumentiert, dass es keinen hinreichenden Anlass für die Sonntagsöffnung gebe. Seit Donnerstag läuft in Wallenhorst ein Straßenfest. Interessen-Vertreter der lokalen Geschäfte hatten deshalb beantragt, die Geschäfte auch am Sonntag öffnen zu dürfen. Das Gericht urteilte aber, dass die Veranstaltung keine prägende Wirkung habe und kaum mehr Besucher anziehe als die Verkaufsöffnung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.03.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel