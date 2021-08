Stand: 29.08.2021 11:10 Uhr Gehrde: Hoher Schaden bei Brand in Gebäudekomplex

Beim Brand in einem Gebäudekomplex in Gehrde (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein 32 Jahre alter Passant am Freitagabend die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer von einem Nebengebäude auf das Haupthaus übergriff. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. Laut dem Sprecher gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Ein technischer Defekt sei nicht auszuschließen, sagte er.

