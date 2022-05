Stand: 07.05.2022 13:51 Uhr Gasalarm nach Kabelbrand bei Möbelzulieferer in Melle

Feuerwehr und Polizei haben in der Nacht zum Sonnabend das Gelände eines Möbelzulieferers in Melle (Landkreis Osnabrück) geräumt. Zuvor hatten Rauchmelder angeschlagen, nachdem es in einem Heizungsraum des Betriebs einen Kabelbrand gegeben hatte, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Dabei waren größere Mengen Kohlenmonoxid freigesetzt worden. Beschäftigte des Herstellers von Holzfurnierteilen seien in Sicherheit gebracht, niemand sei verletzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2022 | 14:00 Uhr