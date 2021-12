Stand: 05.12.2021 13:45 Uhr Feuer zerstört Fachwerkhaus in Bad Essen - Zwei Verletzte

Ein historisches Fachwerkhaus in Bad Essen im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag durch ein Feuer zerstört worden. Zwei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unter einem Carport ein Auto in Brand geraten. Nachdem die Flammen auf das Fachwerkgebäude übergegriffen hatten, brannte der Dachstuhl komplett nieder. Durch das Löschwasser wurden schließlich die Decken des Erdgeschosses heruntergedrückt. Auch ein zweites Gebäude neben dem Carport wurde beschädigt. Den Polizeiangaben zufolge liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.

VIDEO: Bad Essen: Historisches Fachwerkhaus in Flammen (1 Min)

