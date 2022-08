Feuer bei der Feuerwehr: Einsatzwagen in Drebber brennt Stand: 26.08.2022 10:34 Uhr Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Drebber im Landkreis Diepholz: Am Donnerstagabend ist eines der eigenen Fahrzeuge im Gerätehaus in Brand geraten.

Feuerwehrleute wollten sich zu einem Übungsdienst am Feuerwehrhaus treffen - und stellten beim Einfahren auf den Hof fest, dass bereits ein Ernstfall auf sie wartete. Wie Sprecher Klaus Vehlber sagte, brannte in der Halle ein Einsatzfahrzeug. Die Einsatzkräfte fuhren demnach zuerst alle anderen Einsatzfahrzeuge aus der Halle. Dann löschten sie das brennende Fahrzeug grob ab und zogen es mithilfe eines Quads aus dem Gebäude. Draußen konnten sie das Feuer dann komplett löschen.

Polizei: Ursache war offenbar technischer Defekt

Am Freitag war ein Brandermittler vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Ursache für das Feuer sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt. Das Fahrzeug, ein älteres Modell, erlitt einen Totalschaden. Auch ein Tor an der Halle wurde dem Sprecher zufolge etwas beschädigt. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht endgültig fest, im schlimmsten Fall könne er bis zu 100.000 Euro betragen. Die Polizei geht aber momentan eher von einer geringeren Höhe aus.

Glück im Unglück - auch für eine Maus

Feuerwehr und Polizei sind sich einig: Es war ein Glück für die Feuerwehr in Drebber, dass der Brand so schnell entdeckt und dadurch weit größerer Schaden verhindert werden konnte. Glück auch für einen sehr kleinen Besucher: Feuerwehrleute entdeckten eine Maus im Gerätehaus, durchnässt von den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte konnten sie einfangen - und das gerettete Tier auf einem Feld in die Freiheit entlassen.

