Schulbus legt Vollbremsung ein: Zehn Kinder leicht verletzt

Stand: 13.05.2025 17:03 Uhr

Auf dem Weg zur Schule sind am Montagmorgen zehn Kinder leicht verletzt worden. Sie saßen in einem Schulbus, der in Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) einen Unfall hatte.