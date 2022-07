Stand: 04.07.2022 11:50 Uhr Fettexplosion in Pfadfinderlager: Mann schwer verletzt

In einem Pfadfinderlager in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) hat ein 34-Jähriger bei einem Brand schwere Verletzungen erlitten. Ursache für den Unfall war eine Fritteuse, die in einem Zelt Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe noch erfolgslos versucht, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Dann kam es den Angaben zufolge jedoch zu einer Fettexplosion mit einer Stichflamme. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet. Das Zelt wurde durch das Feuer zerstört. Das Pfadfinderlager war anlässlich des sogenannten Pfadfindertages aufgebaut worden. Unter den zahlreichen Augenzeugen des Vorfalls waren auch viele Kinder. Laut Polizei gab es keine weiteren Verletzten.

