Stand: 14.01.2022 10:29 Uhr Europaweiter Handel: Polizei Osnabrück nimmt Dealer fest

Ermittlern ist ein Schlag gegen eine europaweit agierende Drogenbande gelungen. Die Polizei hat in Osnabrück haben nach eigenen Angaben einen 36-jährigen Mann festgenommen, der als wichtiges Bindeglied in der Gruppe gilt. Er sei bereits in Untersuchungshaft untergebracht. Der Verdächtige soll demnach mindestens 14 Kilogramm Kokain, 1,5 Kilogramm Heroin, zwei Kilogramm MDMA, 2.000 Ecstasy-Pillen und 15 Liter mutmaßliches Amphetaminöl zur Herstellung von Amphetamin über Lieferanten in den Niederlanden angekauft und nach Polen weiterverkauft haben. Der Verkaufswert der Drogen liegt den Behörden zufolge bei rund 1,2 Millionen Euro.

