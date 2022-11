Stand: 14.11.2022 06:30 Uhr Ermittlungen nach Drohbriefen an Moscheen

Im Zusammenhang mit Drohbriefen an mehrere Moscheegemeinden und eine evangelische Gemeinde in Niedersachsen ermittelt die Osnabrücker Polizei wegen Identitätsdiebstahls. Zuletzt war bei der Ditib-Gemeinde in Göttingen ein mit "NSU 2.0" unterzeichnetes Schreiben eingegangen, das vorgibt, von einer Unterzeichnerin aus Osnabrück zu stammen. Außerdem war in dem Schreiben ein Hakenkreuz eingezeichnet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Bedrohung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und verhetzender Beleidigungen. Betroffen sind Moscheegemeinden in Barnstorf (Landkreis Diepholz), Bramsche (Landkreis Osnabrück), Göttingen und eine evangelische Gemeinde in Osnabrück.

