Stand: 17.04.2023 10:17 Uhr Equal Pay Day: Lohnlücke bei Frauen im Emsland besonders groß

Die berufstätigen Frauen im Emsland werden quasi erst ab Montag für ihre Arbeit in diesem Jahr bezahlt. Das hat der Landkreis mitgeteilt. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist im Emsland besonders groß. Dort verdienen Frauen durchschnittlich 29 Prozent weniger Geld als Männer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 19 Prozent. Dass die Frauen im Emsland ein so viel geringeres Einkommen haben, liege auch am konservativen Rollenbild auf dem Lande, meint die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Marlies Kohne. Im Emsland ist der Equal Pay Day in diesem Jahr sechs Wochen später als der bundesweite Aktionstag am 7. März.

Weitere Informationen Equal Pay Day: Niedersachsen ohne Fortschritte bei Lohnlücke Rein rechnerisch arbeiten Frauen 66 Tage unbezahlt. Niedersachsens Gleichstellungsminister Philippi (SPD) ärgert sich. (07.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.04.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik Arbeitsmarkt