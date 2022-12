Stand: 04.12.2022 08:18 Uhr Emsland: Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lähden (Landkreis Emsland) ist ein 71-Jähriger ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag im Wohnzimmer des Hauses im Ortsteil Ahmsen ausgebrochen. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Mann noch aus dem Haus holen. Er starb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Eine weitere Bewohnerin habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, so die Polizei. Das Haus wurde den Angaben nach stark beschädigt, die Schadenshöhe bezifferte die Polizei auf etwa 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.12.2022 | 07:00 Uhr