Stand: 31.03.2022 13:26 Uhr Drogenschmuggler verstecken Marihuana in Chipsdosen

Um Drogen von den Niederlanden unbemerkt über die Grenze nach Niedersachsen zu bringen, lassen sich Schmuggler immer wieder neue Verstecke einfallen. In diesem Fall hat die Bundespolizei Bad Bentheim am Mittwochabend drei junge Männer angehalten, die mit einem Auto bei Gildehaus auf der A30 über die Grenze kamen. Gegenüber den Polizisten gab das Trio an, zu einem Kurztrip in den Niederlanden gewesen zu sein, weil der Fahrer sich über eine Dating-App verabredet habe. Die Beamten trauten den jungen Männern allerdings offenbar nicht und schauten einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufskorb durch. Dort entdeckten sie zwei Dosen Stapelchips, in denen rund 40 Gramm Marihuana und etwa 2,5 Gramm Haschisch versteckt waren. Die Drogen gehörten den Angaben zufolge offenbar dem 23-jährigen Beifahrer und dem 24-jährigen Mitfahrer. Die Polizei leitete gegen sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

