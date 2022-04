Stand: 23.04.2022 09:30 Uhr Deodose explodiert: Zwölfjähriger schwebt in Lebensgefahr

Am Freitagnachmittag ist in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ein zwölfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatten er und zwei Elfjährige im Garten mit einer Deodose und Feuer gespielt. Dabei kam es zu einer Explosion. Der Zwölfjährige erlitt Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Jungen blieben unverletzt.

