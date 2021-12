Demos gegen Corona-Maßnahmen verlaufen weitgehend friedlich Stand: 18.12.2021 19:12 Uhr Impfskeptiker und Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen haben am Sonnabend auch in Niedersachsen demonstriert. In Osnabrück versammelten sich laut Polizei etwa 1.900 Menschen.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Grundrechte sind nicht verhandelbar“. An einer Gegenkundgebung nahmen laut Polizei etwa 300 Menschen teil. Beide Versammlungen seien friedlich verlaufen, es habe lediglich verbale Auseinandersetzungen gegeben, hieß es. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hielten sich die Demonstrierenden überwiegend an die verhängte Maskenpflicht. Proteste und unangemeldete sogenannte Spaziergänge waren auch andernorts geplant. In Hannover kamen nach Polizeiangaben zu mehreren Versammlungen insgesamt rund 850 Menschen. Größere Zwischenfälle gab es auch hier nicht, allerdings wurde teils gegen Auflagen wie die Maskenpflicht verstoßen. Die Polizei leitete Verfahren ein.

Videos 1 Min Pistorius: Wie radikalisierbar sind die Corona-Demonstranten? Impfskeptiker sollten sich bei Corona-Demos nicht mit Rechtsextremen gemein machen, sagt Niedersachsens Innenminister. 1 Min

Innenminister mahnt: "Nicht mit Rechten gemein machen"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte Anfang der Woche gewarnt, dass immer mehr Rechtsradikale, aber auch Anhänger der AfD die Proteste für ihre politischen Ziele nutzten. Menschen, die einer Impfung skeptisch gegenüberstünden oder gegen eine Impfpflicht seien, sollten sich nicht gemein machen mit solchen, die den Staat bekämpfen und ablehnen, sagte Pistorius dem NDR in Niedersachsen. Sie sollten sich abgrenzen, so der Minister.

