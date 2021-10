Corona in Schlachthöfen: Hilft eine verschärfte Testpflicht? Stand: 27.10.2021 17:11 Uhr Der niedersächsische Corona-Krisenstab hat am Dienstag angekündigt, dass Schlachthöfe künftig häufiger testen müssen. Auch dann, wenn keine Infektionen festgestellt sind.

Das sei die Konsequenz aus steigenden Corona-Infektionszahlen, sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz. Der Landkreis Cloppenburg hat mit einem Wert von 218 derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen. Kreissprecher Frank Beumker glaubt nicht, dass eine verschärfte Testpflicht in Schlachthöfen hilft, die Neuansteckungen in den Griff zu bekommen. Vielfach sei es so, dass die Betriebe in Absprache mit den Gesundheitsämtern bereits täglich testeten, sagte Beumker gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Im Landkreis Emsland werde in Schlachthöfen ebenfalls täglich getestet, sagte eine Sprecherin von dort. Auch hier gibt es viele Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 121.

Videos 1 Min Corona-Ausbruch in Schlachthof: Viele Mitarbeiter infiziert Vermutlich haben Reiserückkehrer das Virus in den Betrieb gebracht, so ein Sprecher des Landkreises. (15.9.2021) 1 Min

Infektionstreiber: Schlachthöfe, Gemüsebetriebe, religiöse Großfamilien

Trotz täglicher Tests seien Schlachthöfe und Gemüsebetriebe im Landkreis Cloppenburg Infektionsherde, so Beumker. Es seien viele Arbeiterinnen und Arbeiter in Garrel, Essen und Emstek betroffen. Daneben gebe es vermehrt Infektionen in Großfamilien, die sich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen wollen, sagte der Kreissprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.10.2021 | 15:00 Uhr