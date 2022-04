Stand: 05.04.2022 08:54 Uhr Bundesnetzagentur übernimmt vorläufig Gasspeicher in Rehden

Die Bundesnetzagentur übernimmt vorübergehend das Deutschland Geschäft des russischen Gaskonzerns Gazprom. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angeordnet. Der Konzern Gazprom betreibt mit seinen Tochterunternehmen unter anderem den größten Erdgasspeicher Westeuropas in Rehden im Landkreis Diepholz, einen Gasspeicher in Jemgum in Ostfriesland und weitere Leitungssysteme. Die Bundesnetzagentur werde als Treuhänderin eingesetzt, so Habeck. Er begründete den Eingriff des Staates mit unklaren Besitzverhältnissen bei der Gazprom Germania. Der Mutterkonzern Gazprom hatte am Freitag seinen Rückzug aus Deutschland erklärt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energienetze Energie