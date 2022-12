Stand: 01.12.2022 10:32 Uhr Bundesamt untersucht Schutzräume

Das Bundesamt für Immobilienaufgaben überprüft 43 Gebäude in der Region Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim, ob sie noch als Schutzräume geeignet sind. Dabei handelt es sich um Hoch- und Tiefbunker sowie Lagerräume, Keller, Sportanlagen und Tiefgaragen. Die Anlagen stammen aus der Zeit des Ost-West-Konflikts. Das Bundesamt prüft, ob zum Beispiel Lüftungsanlagen oder Schutzraumtore noch intakt sind. Anfang 2023 soll diese Bestandsaufnahme beendet sein – dann entscheidet der Bund, ob und wenn ja welche Anlagen reaktiviert werden. Anlass für die Bestandsaufnahme ist der Ukrainekrieg. Insgesamt gab es in der Region Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück in der Vergangenheit 160 öffentliche Schutzräume.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.12.2022 | 07:30 Uhr