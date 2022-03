Stand: 14.03.2022 13:11 Uhr Brand in Therapieeinrichtung - Mann lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Brand in einer Therapieeinrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Klausheide bei Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) wurde in der Nacht zu Montag ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem der Zimmer aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Drei Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden: Ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, eine 62-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann erlitten Rauchvergiftungen. Die 27 weiteren Bewohnerinnen und Bewohner wurden in einer Sporthalle in Nordhorn untergebracht, die als Notunterkunft für Geflüchtete hergerichtet worden war. Der Schaden durch den Brand wird auf 150.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

VIDEO: Brand in Therapieeinrichtung: Feuerwehr rettet Bewohner (1 Min)

